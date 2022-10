Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Guimarães

Um homem, de 44 anos, ficou ferido com gravidade, este sábado, enquanto trabalhava com uma motosserra numa serração na rua de São Martinho, em Barco, Guimarães.



O alerta foi dado às 15h48 e os Bombeiros de Caldas das Taipas, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga, foram accionados para o local.

Na sequência do acidente de trabalho, a vítima, considerada ferido grave, sofreu 80% de amputação do braço esquerdo e vários cortes na zona do peito. O homem foi assistido no local e transportado para o hospital de Guimarães.

A GNR tomou conta da ocorrência.