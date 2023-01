Um rapaz com 12 anos, que seguia numa trotineta elétrica, foi atropelado por um veículo ligeiro, esta sexta-feira, na Avenida de São Félix, na freguesia de Gondifelos, em Vila Nova de Famalicão.O rapaz estava a atravessar a passadeira, quando o condutor terá embatido no jovem e lhe terá provocado ferimentos ligeiros na zona das pernas.O jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportado para o Hospital de Famalicão.O acidente aconteceu pelas 19h08.