Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ferida em despiste ao lado da mãe

Vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Sever do Vouga.

Por M.J.B. | 08:40

Uma mulher e o filho, de apenas três anos, ficaram feridos, esta segunda-feira às 11h50, na sequência do despiste do carro onde seguiam, na EN16, em Cedrim, Sever do Vouga.



As duas vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Sever do Vouga e transportadas, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital de Aveiro.



A GNR foi ao local e está agora a investigar.