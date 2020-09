Criança morre ao cair de 9º andar de prédio em Sintra

Uma criança de seis anos morreu ao cair da varanda do 9º andar onde vivia, esta segunda-feira ao final da tarde, na Tapada das Mercês, concelho de Sintra. A PSP está a investigar as circunstâncias da queda fatal.O alerta às autoridades foi dado às 19h30 por moradores da avenida Miguel Torga, onde o acidente ocorreu. Segundo apurou o, os pais não estariam em casa no momento do acidente, tendo-se deslocado ao supermercado.De imediato foram acionados para o local elementos da corporação de Bombeiros de Algueirão-Mem Martins, uma equipa do INEM e a PSP. À chegada, o menino estava já em paragem cardiorrespiratória. As equipas de socorro fizeram todos os esforços para salvar a criança, alvo de manobras de reanimação no local. Ainda foi transportado de urgência, em estado crítico, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde o óbito acabou por ser declarado.Em choque, a mãe da criança acompanhou em sofrimento as operações de socorro ao filho. A mulher e outros familiares tiveram de ser apoiados por psicólogos do INEM, que foram chamados para prestarem auxílio.As circunstâncias em que o menino conseguiu aceder à varanda e as causas da queda estão já a ser investigadas pela PSP, que vai ouvir familiares e vizinhos, entre outras diligências que permitam reconstituir os passos do menor e explicar as causas da morte. O corpo da criança será autopsiado nos próximos dias.