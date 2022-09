O crime disparou na cidade de Lisboa nos primeiros sete meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados oficiais a que o CM teve acesso, a criminalidade geral subiu 28,9%. O crime violento aumentou na mesma medida, 29,3%. O crime com mais denúncias às autoridades é o de burla informática (subiu 20%).









