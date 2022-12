Portugal prevê projetar, em 2023, perto de dois mil militares para missões no estrangeiro - foi esta sexta-feira aprovado -, mas o seu aprontamento estaria em risco devido à crise com a não renovação dos contratos de avença no Hospital das Forças Armadas (HFAR).



O caso, que iria provocar o caos na saúde militar, estava esta sexta-feira em vias de resolução.









Ver comentários