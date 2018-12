Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cruzeiro de luxo esconde tráfico de droga

Casal com mais de 70 anos preso pela PJ assim que atracou em Lisboa.

Por João Carlos Rodrigues | 09:13

Uma viagem num cruzeiro de luxo acabou em Lisboa com a apreensão de nove quilos de cocaína e a detenção de um casal britânico – ambos com mais de 70 anos –, na última sexta-feira.



Estavam ao serviço de uma rede organizada que usa este meio para contornar a vigilância policial nos aeroportos europeus, apesar de uma viagem deste género atingir os 5 mil euros por pessoa.



O casal, que já tem antecedentes criminais no Reino Unido, embarcou na viagem de 33 dias a bordo do ‘Marco Polo’ a 8 de novembro. Aproveitaram uma promoção para maiores de 65 anos para conhecer as Caraíbas, mas numa das últimas escalas, na ilha de Santa Lucia, terão recebido quatro malas de viagem com a droga no interior.



As autoridades portuguesas e britânicas monitorizaram a viagem de regresso à Europa e assim que o navio atracou no porto de Lisboa, na sexta feira, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ avançou para as detenções.



Enquanto o capitão do ‘Marco Polo’ era informado pela Polícia Marítima, inspetores da PJ descobriam a droga dissimulada na estrutura de quatro malas de viagem.



A cocaína – que no mercado português valeria perto de meio milhão de euros, um valor que poderia ser multiplicado várias vezes ao ser ‘cortada’ – teria como destino final o Reino Unido.



Os dois britânicos – que serão pensionistas e já terão feito outras viagens do género – foram logo detidos e presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial.



Já estão ambos em prisão preventiva.