Apanhados a traficar haxixe de Marrocos

Três arguidos, dois portugueses e um espanhol, respondem pelo crime no Tribunal de Faro.

Por Tiago Griff | 14:38

Três homens - dois portugueses e um espanhol, entre os 36 e 63 anos – estão a ser julgados no Tribunal de Faro por crimes de tráfico de droga. Foram detidos, em maio último, em Tavira, no culminar de uma investigação de um ano da Polícia Judiciária e que resultou na apreensão de 60 fardos de haxixe.



O caso remonta à noite de 21 de maio. O arguido espanhol e dois indivíduos não identificados estavam numa embarcação com dois motores de alta cilindrada (um total de 700 cavalos) e as 1,7 toneladas de haxixe a bordo, ao largo de Tavira.



Pelas 23h00, e vindo de Cabanas de Tavira, aproximou-se o barco com os dois portugueses – um residente em Olhão e outro em Santa Luzia – e fizeram o transbordo do produto estupefaciente. Cerca de 20 minutos depois, quando os portugueses se dirigiam para terra, acabaram intercetados pela Polícia Judiciária e a Polícia Marítima.



O homem espanhol, que fugiu imediatamente, foi detido na manhã do dia seguinte, enquanto atracava o barco na Marina de Vilamoura. Os outros dois suspeitos tinham saído do barco ao largo da praia de Quarteira e foram a nado para terra, acabando por fugir.



O haxixe era proveniente de Marrocos, África.



PORMENORES

Ação conjunta

Esta operação teve a coordenação da Polícia Judiciária , mas contou com o apoio da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, da Polícia Marítima e Força Aérea.



Diretamente de Marrocos

A embarcação rápida tinha, no interior, equipamento individual para proteção em condições adversas de navegação, pelo que se suspeita que tenha vindo diretamente de Marrocos.



Prisão preventiva

Os três arguidos estão em prisão preventiva desde a detenção. A próxima sessão do julgamento é no dia 19 de dezembro.