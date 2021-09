Ao fim de duas horas e meia de interrogatório, Rúben Semedo saiu esta quinta-feira livre do Tribunal Central de Atenas, na Grécia, elevando no ar as mãos sem algemas.Apesar da caução de 10 mil euros, o defesa-central viu valorizada uma prova anexa ao processo: a transcrição de uma ameaça de extorsão que recebeu, nas redes sociais, minutos antes de ser detido após a queixa de violação feita pela jovem de 17 anos.