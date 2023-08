Decorre hoje o segundo dia do debate instrutório do processo "Xuxas"

Decorre, esta terça-feira, o segundo dia do debate instrutório do processo de tráfico internacional de droga que envolve Rúben Oliveira ("Xuxas").O advogado de Rúben Oliveira apontou baterias ao Ministério Público e à Polícia judiciária durante a sessão do debate instrutório desta terça feira. Vítor Parente Ribeiro fez alegações durante duas horas onde apontou que a investigação teve uma origem ilegal e que não há provas contra contra Xuxa que possa ser usada em julgamento. Acrecescentou ainda que "Xuxa é o pior traficante do mundo, não o maior como diz o ministério público. Não lhe é imputado qualquer negócio de venda de droga, nem uma grama", tentando mostrar que não há provas sobre os crimes de tráfico de que está acusado. Na segunda-feira o debate foi suspenso, de manhã, por falta de arguidos. Dois dos arguidos em preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa não estiveram presentes por falha dos serviços prisionais, segundo fontes da defesa. O juiz suspendeu a sessão de debate instrutório, que foi retomada às 13h30.