Deduzida acusação contra dois homens que se envolveram em agressões em Leiria

Um dos arguidos é acusado de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

O Ministério Público deduziu acusação contra dois homens que se envolveram em agressões em março, em Colmeias, Leiria, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



Segundo uma nota da Procuradoria, o Ministério Público de Leiria deduziu acusação contra dois arguidos, residentes na área de Leiria, imputando a um deles a prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e ao outro um crime de ofensa à integridade física simples, na forma consumada.



Considerou-se indiciado na acusação que, no dia 26 de março, pelas 14h00, em Colmeias, Leiria, um arguido dirigiu-se ao outro homem e "desferiu na face e cabeça do mesmo vários socos e cotoveladas". De seguida, este arguido "desferiu diversos socos na face do primeiro arguido".



"Ato contínuo, este arguido com as duas mãos apertou o pescoço do segundo arguido." Nesse momento, este suspeito pegou num machado, com cerca de 50 centímetros de comprimento, e "com a parte da lâmina de ferro do mesmo desferiu uma pancada na cabeça do primeiro arguido".



Em resposta, sofreu uma cotovelada na face.



"Em consequência destes factos, o primeiro arguido sofreu dores e ficou com lesões na face, crânio e membro superior direito. O segundo arguido sofreu dores na face e no pescoço e ficou com lesões no rosto".



Segundo o despacho do MP, este desentendimento "deveu-se a questões relacionadas com os limites dos terrenos agrícolas contíguos de que os arguidos são proprietários".



A investigação foi realizada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade.