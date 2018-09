Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa autoriza 2.500 admissões para reforçar efetivo das Forças Armadas em 2018

Ministério prevê 500 admissões para os quadros permanentes.

Por Lusa | 20:01

O Ministério da Defesa prevê 500 admissões para os quadros permanentes das Forças Armadas e mais duas mil em regime de contrato e voluntariado, disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.



Os despachos que autorizam o efetivo máximo em cada ramo e categorias já se encontram assinados e foram enviados para publicação no Diário da República, segundo o Ministério da Defesa.



Numa audição sobre a política para o setor da Defesa, na semana passada, o secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, tinha afirmado que os despachos seriam publicados em breve e que o número de entradas deveria coincidir com o número estimado de saídas de efetivos em 2018.



De acordo com números relativos a 2016, o efetivo das Forças Armadas atingia cerca de 28 mil militares.



Para além das novas admissões, o Ministério da Defesa quer reter os militares nas fileiras, tendo aprovado recentemente alterações ao regime de incentivos à carreira militar e à duração dos contratos, com possibilidade de irem até aos 18 anos.