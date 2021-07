Delfina perdeu o filho de meses. Susana viu o pai morrer: Os mortos das FP-25 de abril

Esta não é a história das FP-25 de Abril. Da sua organização, fins, estrutura, métodos.Nem é a história da falência da justiça portuguesa perante o terrorismo e a conjuntura política da época. Desde as manobras jurídicas, processuais, até à solução final: a amnistia dos crimes de sangue. Não. Esta é uma história com gente dentro. É a história do terror, do medo e da desilusão. É, afinal, a história das vítimas.