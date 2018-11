Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demolições têm início na ilha da Culatra

Os poucos moradores presentes estavam desanimados.

Por Rafael Duarte | 08.11.18

O barulho das máquinas já se ouvia pelas 09h00 no Farol, na ilha da Culatra. A demolição das habitações consideradas ilegais começou esta quarta-feira e espera-se que se estenda também esta semana ao núcleo dos Hangares.



O início dos trabalhos não foi testemunhado por muitos moradores mas os presentes estavam tristes com esta situação. Ao todo estão sinalizadas 12 casas nos dois núcleos - sete cuja tomada de posse foi feita segunda-feira e outras cinco que, devido a providências cautelares, não foram demolidas em março.



Miguel Mendonça, que viu o Polis tomar posse da sua habitação, lamenta o que classifica como uma "injustiça universal que toda a gente deve ver".



O morador contou ao CM que os ilhéus têm "tentado lutar contra esta situação através da lei", mas lamentou que seja "uma luta desigual" porque "o Estado tem recursos ilimitados e se perder uma causa, recorre e acaba por ganhar", o que leva à desistência das pessoas porque "a determinada altura não conseguem interpor mais providências".



Estas 12 demolições serão as últimas a serem feitas na ria Formosa, no âmbito do programa Polis.



PORMENORES

Ambiente calmo

O comandante do porto de V. R. Stº António e Tavira, Rui Andrade, disse ao CM que, ao contrário de terça-feira, ontem "não houve nenhuma situação em especial a relatar", acrescentando que "esteve um ambiente tranquilo ao longo do dia".



Razão das demolições

A Sociedade Polis Ria Formosa defende a demolição destas 12 casas por considerar que apresentam falta de segurança, uma vez que se encontram a menos de 40 metros da linha de água, e também por não serem de primeira habitação.