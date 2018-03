Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputados pedem plano para proteger a costa algarvia

A erosão da orla costeira é uma das maiores preocupações assinaladas no documento.

Por Tiago Griff | 08:59

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução à Assembleia da República para a defesa da orla costeira algarvia, com especial foco nas zonas em situações de risco devido à erosão, que ficou mais acentuada com as fortes marés que se fizeram sentir na altura do temporal de há duas semanas.



"Exige-se uma inventariação das situações de risco do litoral relacionadas com a utilização dos areais face aos eventos potenciais de desmoronamento de arribas, assoreamento das barras e devastação dos cordões dunares das ilhas-barreira da Ria Formosa, de que a situação da praia de Faro é um exemplo paradigmático", pedem os deputados sociais-democratas.



As 19 derrocadas ocorridas nas arribas da zona do Barlavento entre 28 de fevereiro e 6 de março causam também preocupação, apesar de reconhecerem que a erosão "é um processo natural" e valorizarem o trabalho feito pela Agência Portuguesa do Ambiente de atenuarem situações semelhantes.



No documento a que o CM teve acesso, é pedido que o Governo defina, no prazo de 30 dias, um "Programa de Minimização de Riscos de Utilização da Faixa Costeira e de intervenção nas infraestruturas patrimoniais afetadas pela intensa pluviosidade e forte agitação marítima".



Outro programa, "urgente", de alimentação artificial de praias é outra das propostas dos cinco deputados - José Barros, Cristóvão Norte, Fernando Negrão, António Silva e Jorge Oliveira - que querem ainda uma campanha pública, durante a época balnear, para sensibilizar, por exemplo, acerca dos perigos das arribas.