Via está cortada por "razões de segurança".

12:12

Uma varanda, em Santa Luzia, Amarante, ruiu esta segunda-feira de madrugada tendo danificado duas viaturas.

A derrocada ocorreu por volta das 05h45, na rua Carlos Amarante. Ninguém ficou ferido.

Segundo oconseguiu apurar a via está cortada "por razões de segurança"."Ficaram danificadas duas viaturas", confirmou a GNR de Amarante que se encontra no local. A Proteção Civil também está na zona do incidente a fazer a vistoria do edifício.