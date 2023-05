Um desentendimento entre cidadãos na via pública, esta tarde, no Bairro do Zambujal, em Alfragide, obrigou à intervenção da PSP. Os confrontos só terminaram com a chegadas das autoridades.



Por este bairro da Amadora ser considerado uma zona sensível, os elementos da Polícia de Segurança Pública permanecem neste momento no local por prevenção.





Os confrontos não provocaram feridos e não há ninguém detido.