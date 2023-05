Um dos três homens suspeitos de esfaquear e agredir brutalmente um homem de 29 anos com um taco de baseball, na zona do tronco e da cabeça, em Sever do Vouga, na madrugada de 1 de maio, num ajuste de contas, já foi presente a interrogatório judicial no Tribunal de Aveiro. O jovem de 24 anos encontra-se em previsão preventiva.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a vítima ainda se encontra internada em estado grave no Hospital de Coimbra.



A PJ continua a investigar o caso.