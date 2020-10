Designer responde por 32 crimes de abuso sexual

E ntre abril de 2017 e junho de 2018, um designer gráfico de Braga, agora com 29 anos, exibiu-se em práticas sexuais junto a escolas do primeiro ciclo e jardins de infância de Braga e Barcelos.



Os atos exibicionistas foram presenciados por dezenas de crianças de tenra idade - entre os 4 e os 9 anos - em pelo menos seis estabelecimentos de ensino.







Segundo a acusação, a que o CM teve acesso, o arguido parava o carro junto às escolas, pegava no órgão genital, “e, com a mão, realizava movimentos ascendentes e descendentes na direção dos alunos”, que se encontravam no átrio das escolas.



Ainda segundo a acusação, o predador utilizava dois veículos diferentes e, por norma, realizava os atos sexuais “sentado no banco do condutor”.



Trinta crianças vítimas dos ataques foram ouvidas para memória futura e descreveram ao juiz os atos que presenciaram.