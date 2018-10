Cuidados com telefones foram tais que criaram a convicção no Ministério Público que foi tudo uma farsa.

Rodearam-se de tantos cuidados para não serem apanhados que as preocupações acabaram por traí- -los. Ou andavam a pares ou desligavam os telefones em grupo. O objetivo era fugir às ativações celulares e evitar que a PJ conseguisse provar onde estavam.



As provas do processo sobre a descoberta das armas ...