Despiste com veículo turístico faz sete feridos no Algarve

Acidente aconteceu na A22 e quatro dos feridos são graves.

Por Lusa | 17:43

Um despiste de um veículo turístico na A22 em Boliqueime, Algarve, fez esta segunda-feira sete feridos de nacionalidade estrangeira.



O alerta foi recebido às 15h51. Todos os feridos são ligeiros.



"Os feridos foram todos transportados para o Hospital de Faro, mas só por precaução e todos com ferimentos ligeiros", afirmou a fonte do CDOS.



A mesma fonte precisou que as primeiras informações dão conta de "um despiste", que "obrigou a condicionar o trânsito a uma só via" da A22, no sentido Boliqueime-Albufeira, enquanto as equipas de socorro fizeram a assistência no local.



A prestar socorro ao despiste estiveram 12 veículos e 25 operacionais, entre elementos da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica, das corporações de bombeiros mais próximas e da concessionária da Via do Infante, acrescentou.