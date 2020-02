Despiste de automóvel na serra de Sintra faz cinco feridos

Cinco jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, ficaram ontem feridos em sequência do aparatoso despiste do carro em que seguiam, na serra de Sintra.O acidente ocorreu pela 01h26, em Mato Grande, Colares, e levou ao capotamento do carro. Foram mobilizados para o local 21 operacionais e 10 viaturas, das corporações de Colares, Sintra e São Pedro de Sintra.Uma mulher de 18 anos e um homem de 19 foram transportados para o Hospital de Cascais. Os outros três recusaram hospitalização.