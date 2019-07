Quatro jovens feridos em despiste aparatoso na A11 em Barcelos

Quatro jovens ficaram feridos, um com gravidade, na sequência de um aparatosos despiste, este domingo de manhã na auto-estrada A11, em Martim, concelho de Barcelos. As vítimas são três raparigas e um rapaz, todos com cerca de 20 anos.O acidente ocorreu às 07h15, no sentido Esposende - Braga. O condutor perdeu o controlo do carro numa curva e, após o veículo ter capotado várias vezes, acabou por se imobilizar no separador central, totalmente destruído.No local estiveram os bombeiros de Barcelos, com três ambulâncias e um carro de desencarceramento, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Barcelos. Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Braga.A BT da GNR de Fafe esteve no local.