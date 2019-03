Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de dois camiões faz dois feridos na A1 em Coimbra

Acidente está a condicionar o trânsito.

06.03.19

O despiste de dois camiões no mesmo local provocou esta quarta-feira dois feridos na A1, sentido Norte-Sul, ao quilómetro 183, em Coimbra, de acordo com as autoridades.



As vítimas já foram hospitalizadas, de acordo com o CDOS de Coimbra.



O trânsito encontra-se condicionado.



Em atualização