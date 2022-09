Despiste de camião seguido de colisão corta A4

O despiste de um camião, seguido de uma colisão com uma carrinha levou ao corte da A4, na manhã desta quarta-feira, no sentido Porto/Amarante, ao quilómetro 45, junto à saída para Castelões, em Penafiel.



O alerta foi dado às 5h56 e ao que o CM apurou, não há feridos a registar.





Ao despistar-se o camião fez o efeito tesoura e a carrinha com a qual colidiu ficou entalada entre o mesmo e o rail de proteção.No local estão os Bombeiros de Penafiel. O trânsito está cortado no sentido Porto/Penafiel. Está a ser desviado para pa saída do Marco de Canaveses.As causas do despiste estão ainda por apurar, mas o piso molhado causado pela chuva que se fez sentir durante a noite poderão estar na origem do acidente.