Um despiste de um carro no Rali de Famalicão, em Arnoso, Santa Eulália, provocou ferimentos graves nos pilotos, esta tarde de sábado. O alerta foi dado às 19h12.O estado em que o carro - que estava em competição – ficou, após ter-se despistado e embatido contra um muro, mostra a violência do acidente. Os feridos – a piloto Maria Costa e o co-piloto Octávio Araújo - foram assistidos no local pelos Bombeiros Famalicenses e transportados para o Hospital de Braga.