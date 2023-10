Três feridos é o resultado de um despiste de carro, na EN311, em Fafe. O alerta foi dado às 16h50. No local estiveram os Bombeiros de Cabeceiras de Basto - por estarem mais próximos do local do acidente – e o INEM.



Os feridos foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. A GNR de Cabeceiras de Basto esteve no local a recolher todos os indícios que levem às causas do acidente. A estrada esteve cortada para assistência das vítimas e para limpeza da via.