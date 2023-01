Sete feridos é o resultado de uma aparatosa colisão frontal entre dois carros, esta noite de sexta-feira, na EN103, em Frades, Póvoa de Lanhoso.



O alerta foi dado às 21h14.





Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves. As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar. A EN103 esteve cortada ao trânsito para socorro às vítimas e limpeza da via.No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e o INEM.