Quatro feridos em colisão entre camião e carrinha no Marco de Canaveses

Quatro feridos é o resultado de uma aparatosa colisão, esta manhã de quarta-feira, entre um pesado de mercadorias e uma carrinha, no cruzamento entre a Avenida dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses e a Avenida Futebol Clube do Marco, em Marco de Canaveses.



O alerta foi dado cerca das 7h30.





No socorro, estiveram os bombeiros locais, apoiados pelo INEM. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados leves.As causas da colisão são desconhecidas. No local, esteve a GNR que está agora a investigar.