Cinco feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, esta manhã de quarta-feira, na Avenida da Ermida, em Irivo, Penafiel.



O alerta foi dado às 9h35.





No socorro às vítimas estão os Bombeiros de Paço de Sousa, com seis operacionais e apoiados por três viaturas.As vítimas serão transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela GNR que está no local.