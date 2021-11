Uma colisão entre um camião e um carro causou na manhã desta quarta-feira ferimentos a duas pessoas. O alerta foi dado antes das 11h00 para a Avenida Egas Moniz, em Galegos, Penafiel. As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros.



Foram assistidas no local pelos bombeiros de Paço de Sousa e transportadas para o Hospital Padre Américo. A corporação esteve no local com um total de três viaturas e dez operacionais.





A GNR também foi acionada e investiga as causas desta colisão.