Quatro feridos, entre eles uma criança, é o resultado de uma aparatosa colisão, entre dois carros, ao início da tarde desta sexta-feira, na EN205, em Adaúfe, Braga.



O alerta foi dado às 14h30. Os feridos, todos ligeiros, foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Braga. Para além dos Bombeiros Sapadores de Braga, estiveram no local a Cruz Vermelha de Amares.





As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.