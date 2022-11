Seis feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre três carros, ao final da tarde desta quinta-feira, em Marinhas, no concelho de Esposende.



O alerta foi dado às 18h40. No socorro às vítimas, estiveram os Bombeiros de Esposende e de Fão. Os feridos, entre eles dois menores, foram levados para o Hospital de Barcelos, com ferimentos considerados ligeiros.





As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar.