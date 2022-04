Dois feridos é o resultado de um aparatoso despiste de carro, ao final da tarde desta sexta-feira, na EN103, em Geraz do Minho, na Póvoa de Lanhoso.



Os feridos tiveram de ser desencarcerados pelos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso. Foram assistidos no local e encaminhados para o hospital, com ferimentos considerados ligeiros.





As causas do acidente são desconhecidas, mas a forte chuva que se tem feito sentir durante o dia pode ser uma das causas.As autoridades estiveram no local e estão a investigar.