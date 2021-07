Um morto e um ferido é o resultado de um aparatoso despiste, esta tarde de sexta-feira, na rua da Espinheira, em Avessadas, no Marco de Canaveses.



O alerta foi dado às 15h38. No socorro às vítimas, estão os Bombeiros do Marco de Canaveses, apoiados pela Viatura de Emergência Médica e de Reanimação do Vale do Sousa. As causas do despiste são ainda desconhecidas.





A GNR está no local e investiga.