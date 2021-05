Um ferido é o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, esta quinta-feira à tarde, na EN 201, em Fornelos, Ponte de Lima. O alerta foi dado às 18h12. No local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima que socorreram a vítima e a transportaram para o hospital.



As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar. A EN201 esteve cortada cerca de duas horas.