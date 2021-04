Bebé entre os quatro feridos em colisão na EN105 em Santo Tirso

Uma colisão entre dois carros provocou quatro feridos, incluindo um bebé com cerca de um ano, esta tarde, na EN105, em Carreira, Santo Tirso.

O alerta para o acidente foi dado às 18h11. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Santo Tirso, sendo que duas foram apenas assistidas no local. O bebé e uma mulher com cerca de 50 anos foram transportadas para o Hospital de Famalicão, por precaução, com ferimentos ligeiros.

O socorro foi prestado por seis operacionais e três ambulâncias dos Bombeiros de Santo Tirso. A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.