O despiste de um trator deixou dois homens, sogro e genro, gravemente feridos, esta tarde desta quarta-feira, na rua Severino Cachada, em Vila Cova, Barcelos.

O alerta para o acidente foi dado às 16h39. As duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Barcelinhos e a equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Um dos feridos foi transportado para o Hospital de Braga e outro para a unidade hospitalar de Barcelos.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.