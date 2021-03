Dois irmão feridos em capotamento aparatoso de camião em Braga

Dois irmãos, de 30 e 34 anos, ficaram feridos, esta quinta-feira à tarde, na sequência do capotamento do camião em que seguiam, à entrada da A11, em Celeirós, Braga. As duas vítimas foram transportadas ao Hospital de Guimarães, com ferimentos considerados ligeiros.

O acidente aconteceu cerca das 16h10, ao que tudo indica, devido ao deslocamento de uma máquina que estava a ser transportada no atrelado do pesado. A máquina moveu-me, na curva de acesso à auto-estrada, acabando por fazer tombar o camião, lateralmente, para fora da via.

O acidente provocou o corte parcial da via de acesso à A11, durante o socorro às vítimas e até à remoção do camião e da máquina que transportava. A Brigada de Trânsito da GNR de Ponte de Lima esteve no local.