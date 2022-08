Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou um ferido grave, no Cartaxo. A vítima foi transportada para o Hospital de Santarém.O alerta foi dado às 6h58.No local estiveram os Bombeiros do Cartaxo, a GNR, e também uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém. No total foram sete operacionais apoiados por três veículos.