Despiste de carro na EN14 provoca um ferido em Matosinhos

Um despiste de um carro na Estrada Nacional 14, perto do Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, provocou um ferido ligeiro.



O alerta foi dado às 21h35 e os Bombeiros de Leça do Balio, com o apoio de uma viatura do INEM, foram encaminhados para o local.





A vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada para o Hospital Pedro Hispano.

A via ficou parcialmente obstruída com a presença de 12 operacionais e 4 meios terrestres.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.