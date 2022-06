Despiste de máquina de manutenção provoca um ferido em Santa Maria da Feira 

Um homem, de 39 anos, sofreu ferimento ligeiros, ao início desta madrugada de sexta-feira, na sequência do despiste de uma máquina de manutenção em Santa Maria da Feira. O operador da máquina estava a realizar trabalhos de manutenção da linha do Vouga.O alerta foi dado, cerca das 00h00, para os bombeiros da Arrifana. Para um acidente rodoviário na travessa do Serrado, em Arrifana.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR de Santa Maria da Feira foi acionada e investiga as causas do acidente.