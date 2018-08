Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de mota em Castelo de Paiva

Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira no Lugar da Fontela, em Santa Maria de Sardoura.

11:29

Um homem de 31 anos morreu na sequência de um despiste de mota na noite desta sexta-feira, no Lugar da Fontela, em Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, o condutor seguia sozinho no motociclo.



O alerta foi dado por volta das 20h03 e no local esteve uma ambulância dos Bombeiros de Castelo de Paiva, com dois operacionais, e a VMER do Hospital Vale de Sousa, assim como a GNR.



Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já se encontrava em paragem cardiorespiratória, tendo sido declarado o óbito no local pela equipa de emergência médica.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.