Despiste mata idosa que ia a casamento

Carro onde seguima as vítimas caiu numa ravina com cerca de cinco metros de altura.

Por Ana Silva Monteiro e Francisco Manuel | 01:30

"É uma tragédia. Ela vinha da cabeleireira com uma vizinha. Tinha ido arranjar o cabelo para ir a um casamento e acabou por morrer assim." As palavras são de Alexandre Oliveira, filho da idosa de 82 anos que morreu, este sábado, após o carro em que seguia se ter despistado e caído num campo agrícola no lugar de Catapeixe, em Castelo de Paiva. Maria Alice estava com uma vizinha, a condutora, que ficou em pânico com o acidente e teve que ser hospitalizada. A GNR esteve no local e investiga o caso.



O alerta foi dado pelas 09h00. As duas mulheres vinham da cabeleireira para o casamento de uma vizinha, quando se despistaram e caíram numa ravina com cerca de cinco metros de altura, perto da casa da vítima mortal. "Quando chegámos ao local, encontrámos a condutora fora do carro. Tivemos que desencarcerar a idosa, cujo óbito foi declarado pela equipa do INEM. A outra vítima foi levada para o hospital, acompanhada por psicólogos", explicou Miguel Nunes, comandante dos bombeiros de Castelo de Paiva.



As causas do acidente são desconhecidas. "Ela de certeza que ficou sem travões. A condutora ficou tão mal que disse a um militar da GNR para a matar que não conseguia viver com isto", disse o filho da idosa.



Na localidade de Catapeixe a população ficou em choque com o acidente. "Somos muito chegados. A noiva tinha muito carinho pela minha mãe, que ficou de rastos com a situação", concluiu Alexandre Oliveira.