Idosa morre em despiste de automóvel em Castelo de Paiva

Carro cai em ravina e mata passageira. Condutora escapou com vida.

11:09

Uma mulher de 82 anos morreu na manhã deste sábado no despiste do automóvel em que seguia, numa estrada do concelho de Castelo de Paiva.



Segundo fonte dos bombeiros de Castelo de Paiva, o alerta para o acidente surgiu por volta das 9h00. Os meios de socorro depararam-se com o carro capotado numa ravina, com a condutora já fora do veículo e a passageira encarcerada no seu interior.



O carro caiu numa ravina e foi parar a um campo agrícola, com o veículo a tombar sobre o lado da passageira, que não resistiu aos ferimentos.



Ao que o CM apurou as duas mulheres eram vizinhas e tinham ido ao cabeleireiro. Deveriam participar num casamento este sábado.



O óbito foi declarado no local pela equipa médica de Penafiel.



Foram deslocados para o local meios dos bombeiros de Castelo de Paiva e a da VMER do Vale do Sousa. A condutora do carro foi assistida no Hospital de Penafiel.