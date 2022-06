Despiste de trator mata jovem em Armamar

Um jovem de 28 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do trator que conduzia, num terreno agrícola, em Vila Seca, concelho de Armamar. Ao que o CM apurou, Bruno Pereira estava a limpar um olival quando a máquina agrícola se despistou e caiu num talude com três metros.









Segundo Nuno Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar, “o alerta para o acidente foi dado às 12h22 e, quando os operacionais chegaram ao local, encontraram uma vítima com ferimentos graves.”

No local estiveram os bombeiros de Armamar, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Lamego e o helicóptero do INEM, tendo sido o médico deste meio que declarou o óbito no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real, onde será autopsiado.





A vítima mortal deixa dois filhos menores, uma menina com seis anos e um menino de um ano e meio. A GNR está a investigar as causas deste acidente fatal.