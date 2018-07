Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de trator provoca um morto em Viseu

Homem ficou debaixo do trator.

14:58

Um homem morreu esta qunta-feira na sequência do despiste de um trator, em Penela da Beira, no concelho de Penedono, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 10h40, tendo o homem ficado debaixo do trator.



O óbito foi declarado no local, onde estiveram três viaturas e seis operacionais.