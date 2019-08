Despiste em Ovar faz seis feridos. Um bebé de cinco meses entre as vítimas

Um bebé de cinco meses e cinco adultos ficaram feridos no despiste de um carro, por volta das 15h00 deste domingo, na avenida da Praia, em Esmoriz, Ovar.

As vítimas foram todas assistidas no local pelos Bombeiros de Esmoriz e Ovar, bem como por duas equipas médicas de emergência e reanimação.

Um dos adultos sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado em Vila Nova de Gaia. Os outros cinco feridos foram transportados para o hospital de Santa Maria da Feira.

A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.