Despiste mata condutor de 38 anos em Amares

Um empresário, de 38 anos, morreu, na noite de sexta-feira, na sequência de um acidente rodoviário, em Amares.José Tinoco, conhecido pela alcunha de ‘Ché’, terá perdido o controlo do automóvel e embateu violentamente contra um carvalho, na EN205-3, em S. Vicente do Bico.As causas do despiste ainda não são conhecidas, mas encontram-se agora a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Braga.O homem, e único ocupante do carro, era proprietário da empresa de transportes MinhoCarga, cuja sede está também em Amares.Apesar da rápida chegada dos meios de socorro ao sinistro, já nada foi possível fazer pela vítima, com o médico do INEM a declarar o óbito no local. Em choque ficaram os vários bombeiros que foram acionados para a ocorrência e que eram amigos da vítima mortal.O veículo apenas ficou imobilizado depois de embater na árvore de grande porte, na berma da estrada. Devido aos trabalhos de socorro, e posterior limpeza dos destroços da via, o trânsito daquela estrada nacional ficou condicionado.O corpo de José Tinoco foi transportado, ainda na sexta- -feira à noite, para a morgue do Hospital de Braga, onde deve ser autopsiado amanhã. Só depois será agendado o funeral do empresário do ramo dos transportes, natural da freguesia de Figueiredo, em Amares.O aparatoso acidente aconteceu numa estrada muito movimentada e obrigou à mobilização de bombeiros das corporações de Amares e Terras de Bouro, a uma equipa do INEM e patrulhas da GNR.