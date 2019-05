Empresário despista-se de carro e morre em serviço em Amares

Um empresário de cerca de 40 anos morreu num despiste de carro na EN205-3, na freguesia do Bico, em Amares, esta sexta-feira, pelas 20h15. A viatura embateu depois contra uma árvore.

Ao que tudo indica, a vítima é o proprietário da empresa MinhoCarga, com sede em Amares.

As autoridades investigam as causas do acidente.